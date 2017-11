INTERVJU! Gagi KONAČNO PROGOVORIO o Luni i Slobi, Kiji i Anabeli! Evo šta je sve rekao!

Gagi Đogani, osnivač grupe Fanki Dži i otac modne blogerke Lune Đogani, podržava ljubav ćerke i oženjenog pevača Slobe Radanovića, o kojoj bruji cela Srbija. Dok mnogi misle da je njihova ljubav lažna ne bi li se što bolje plasirali, Gagi tvrdi suprotno.

“Još u početku sam znao da je to iskrena priča i da je Luna iskrena jer poznajem svoje dete. Sloba je takav kakav jeste, pretpostavljam da bez obzira na to što je oženjen taj njegov brak nije bio kako treba i da tu emocija nije bilo. Sloba u početku nije sebi davao za pravo da se opusti i bude iskren prema Luni kao ona prema njemu. Očigledno je da su se jedno drugom odmah dopali, samo što je Luna bila slobodna i prva iskazala emocije. Potpuno razumem Slobu što se u početku suzdržavao i ja sam sličan njemu. Da sam na njegovom mestu, isto bih postupio, bio je konfuzan i svašta se izdešavalo, nije znao kako da se postavi”, kaže Gagi.

Jel ti Luna ranije pričala o svom odnosu sa muškarcima?

“Naravno, mi imamo idealan odnos. Koliko se Anabeli otvara, toliko se otvara i meni, pričamo o momcima, ljubavi i odmalena pričam s njom o svemu, ne baš u detalje, to je Anabelin deo. Luna ima svu slobodu da mi priča o svojim ljubavnim problemima.”

Kakve muškarce si joj rekao da izbegava?

“Moj savet bio je da ne bude sa lošim momcima, kriminalcima, već da voli sportiste i ljude koji se bave nečim. S obzirom na to da imam dve ćerke, najviše se toga plašim, ne želim da se uhvate sa nekim propalitetima i kriminalcima. Ja znam kakav ukus ona ima i kakve muškarce voli.”

Kakve voli, jel Sloba njen tip?

“Ona ne voli nasilnike, ne voli zapravo sve ono što sam joj ja rekao da ne treba da voli. Anabela i Luna imaju isti ukus za muškarce, vole ljude sličnih profila. Njena mama nije bila ni sa jednim kriminalcem i barabom. Sve su to bili neki okej momci, koliko ja znam. Posle mene Anabela je imala sve normalne momke.”

Znači, spreman si za svadbu?

“Smatram da je mlada za to, ali ako oni misle da treba da se uzmu, što da ne. Ja sam se oženio u 22. godini i Anabela se udala mlada.”

Anabela je izjavila da su im razvodi porodična tradicija.

“Zezala se Anabela, mada istina je da je danas teško sastaviti mesec dana veze, a kamoli braka.”

Jel misliš da će se Sloba stvarno razvesti kao što obećava?

“Vidi se da je dečko zaljubljen i da je sve to iskreno, a šta će biti napolju, stvarno ne znam. Oni su se našli kao srodne duše, kapiraju se i vole se, to se vidi.”

Jelena Golubović baš je napada Lunu.

“Pokajao sam se što sam otišao u Zadrugu i pričao sa osobom koja za mene stvarno nije normalna. Jelena je napaljeni bik, istripovana dupla kruna rijalitija, svi se, kao, plaše nje. Ona je tu da pravi cirkus i unesrećuje ljude. Mislim da se mnogo zajebala ovog puta. Okej, možeš da uđeš u jedan, dva, tri rijalitija, ali negde moraš da se zajebeš, a mislim da će ovog puta Jeleni to da se desi. Jednostavno, žena se ne uklapa u profil zadruge. Rekla je za moje dete da je rasturačica brakova, da diže noge, nazvala je ljubavnicom, klošarkom, ona to radi samo da bi bila u prvom planu jer se oko Slobe i Lune vrti ceo rijaliti.”

Jel Anabela i ti imate iste stavove kada je Luna u pitanju?

“Mi se potpuno slažemo, čujemo se redovno. Smatramo da smo svi bili mladi i da smo imali pravo na ispade i greške. To je rijaliti i sve će to da prođe.”

Zašto se onda Anabela naljutila na Slobu i nazivala ga slinom?

“Naljutila se jer je stvarno smatrala da će se Sloba prijateljski postaviti prema Luni, a Sloba je njoj dao povoda da razmišlja o njemu u emotivnom smislu.”

Jel si se plašio da je ne napadne Saška Karan s obzirom na to da si ti već imao okršaj s njom?

“Plašio sam se i razmišljao sam o tome, ali Luna je odmah dala do znanja da to što je Saška imala problem sa mnom nema veze s njom. Ali nikad se ne zna, od Saške svašta može da se očekuje, pa i da je sutra napadne. Ona gazi sve redom, jednog po jednog.”

Slobina žena Kija tek sada je poslala stvari, izgleda da nije odustala od muža?

“Ja nemam pojma šta ta žena radi, te se razvodi, te ima bebu, nije mi jasno šta se tu dešava. Mislim da je ona shvatila da je Sloba postao velika zvezda pored Lune i sad joj je proradila ženska sujeta, pa blebeće po novinama i laprda. Sloba nju dobro poznaje i mislim da ga to ne dotiče, samim tim što je zaljubljen. Ona smatra da joj je Luna rasturila brak i sad hoće da joj uzvrati na primitivan način. Da je voleo svoju ženu, on ne bi ulazio ni u kakvu priču s mojom ćerkom. Ne može neko za dva dana da se zaljubi.”

Jel si zamerio nešto Luni?

“Ja sam joj odmah rekao da uopšte nije lako unutra. Zamerio sam joj to što je mnogo naivna i što se mnogo poverava drugima. Krivo mi je što se ta njihova četvorka raspala, mislim da joj je Teodora pravi prijatelj, ali drugi su uspeli da ih razbucaju. Luna je rekla da joj Anđelo i Teodora nisu pravi prijatelji, i to me je baš iznenadilo. Malo je povodljiva, i to joj isto zameram.”

Misliš li da ima šanse za prvo mesto?

“Jelenino primitivno ponašanje svakako nije za prvo mesto, katastrofalno je, nekulturno i jadno i bedno, to više ne prolazi. Svi znamo da kada je ljubav u pitanju, svi stižu do finala, e sad, da li će pobediti, ne znam.”

Priča se da Sloba voli muškarce…

“Anabela je rekla to u revoltu, ona to ne misli zaista. Ja ne verujem u priče što kruže da je gej, imao sam priliku da sarađujem sa dosta gej ljudi i mogu da osetim kad je neko takav.”

Kako bi reagovao da Luna pred kamerama ima odnos sa Slobom?

“Naravno da bi mi bilo neprijatno, ona zna da je gledaju i mama i tata i cela familija. Mislim da to ne treba da radi u rijalitiju, ona to dobro zna, i mislim da se to neće desiti. Ona je vaspitana devojka i dobro zna šta joj je mama rekla, zna ona da sve mi gledamo.”

Uvredilo ju je kada je Janjuš nazvao Đogani. Zašto se stidi svog prezimena?

“Ne stidi se ona svog prezimena, ponosna je na prezime. Nju je uvredio način na koji joj je on to rekao. On je sve redom vređao i ružno joj se obratio. Imao sam i ja te momente kad ljudi žele da me iziritiraju, pa kažu Džogani. Ona je to shvatila kao da se on njoj ruga.”

Đoletu se nije svidela ta njena reakcija, a ni to što je ušla u rijaliti.

“To je njegovo mišljenje i mi nismo bili za to da uđe tamo, ali pristali smo jer je dobro plaćena. Nije poenta u parama, ona je lično htela da uđe. Ona je već stekla veliku popularnost i ljudi lepo reaguju na nju. Diže rejting kompletnoj porodici i ponosni smo na nju. Luna nas ne blamira.”