Šako Polumenta dao je intervju televiziji KCN o aferi ‘Nedostaješ’ i svemu što se o njemu piše u poslednjih mesec dana.

Između ostalog, novinare je zanimalo kako komentariše izjavu JK da je imala želju da ga šutne u glavu kad je videla sporne klipove oko kojih se digla tolika prašina.

“Zamerio sam joj jer nisam razumeo šta joj treba da me proziva kad je sama bila izložena nekim kritikama i to mnogo više nego ja. Ja nju mnogo volim, ona je moja koleginica koju gotivim i poštujem. Gledao sam neki njen intervju u kom je pričala o svojim duetima i nije rekla da je snimila duet sa Azisom i Lukasom nego sa Šakalom. (smeh) A ko je Šakal? Pa moj Šakica Polumenta. Eto tu me oduševila. Znam da me poštuje i da poštuje moju karijeru. Od svih pevača koji su izvodili moje pesme, ona im je davala poseban pečat”, rekao je Polumenta.

