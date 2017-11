HIT! Na nastup Saše Kovačevića došle i bivša i sadašnja devojka! Evo šta se desilo! (foto)

Popularni pevač Saša Kovačević nastupio je u Beogradu posle dužeg vremena, a koliko je omiljen među devojkama, pokazuje podatak da su ga slušale i bivša i sadašnja izabranica!

On je na nastup u klub “Gotik” stigao malo posle ponoći vidno raspoložen i nasmejan, a mi nismo mogli da ga ne pitamo da li je razlog što ga nema češće u prestonici veličina honorara koji traži, a koji vlasnici klubova ne mogu ili ne žele da isplate.

“Vidite da ima onih koji znaju da je moj honorar u skladu sa onim što pružam publici i onih koji mogu da me isplate. Jednim delom možda i jeste novac, a jednim delom je i produkcija, koja je pojačana, pa nemam mogućnost nastupanja tamo gde to ne može da se isprati,” rekao je pevač za „Alo!”.

Njegov dolazak izazvao je mnogo pažnje, stotine devojaka čekale su u redovima da se slikaju sa njim, a nije moglo da nam promakne da je nekoliko minuta posle Saše u klub ušla njegova nova izabranica Zorana Tasovac. Njihova veza traje već neko vreme, ali par ni ovog puta nije želeo da se pojavi zajedno i privlači pažnju medija. Lepa crnka smestila se kod Sašinog brata i zajedničih prijatelja, ali ono što je usledilo iznenadilo je prisutne.

Neposredno posle uvodnih taktova prve pesme, u klub je ušla Sasina bivša devojka Jovana Jocić. Sa društvom je sela u separe udaljen nekoliko metara od bine, a kako je veče odmicalo, bilo je jasno da želi da privuče Sašinu pažnju. Neumorno je igrala uz svaku njegovu pesmu i sve vreme ga je gledala, ali Saša je ostao hladan.

Sreća u nesreći bila je što su bivša i sadašnja devojka ovog zavodnika bile na suprotnim krajevima kluba, pa nije bilo mogućnosti da jedna drugu vidi, a njegov prijatelj našalio se na račun situacije u kojoj se Kovačević našao:

“Je l’ vidite vi kakav je to šmeker, zavodnik i gospodin. Samo njemu može da pođe za rukom da peva i bivšoj i sadašnjoj devojci, a da to prođe bez ijednog problema ,” rekao je on.

Ipak, Jovana je posle jednog sata napustila klub, a kako je pevač bio na bini, oni se nisu pozdravili.

Podsetimo, Saša i Jovana bili su zajedno četiri godine, a par je odlučio da stavi tačku na vezu zbog čestih nesuglasica, pa se ona u januaru ove godine iselila iz stana u kojemm su živeli.

Kako je Saša izgledao bolje i srećnije nego ikad, pitali smo ga da li je to zbog nove partnerke.

“Mislim da je Zorana ona prava,” rekao je za „Alo!” pevač uz široki osmeh.

Inače, Kovačevića je pred sam nastup spopala i Ava Karabatić, ali je on ostao suzdržan.