HIT INTERVJU Nada Topčagić: Saša Popović treba da se skine u gaće i vodi emisiju! Zašto sam se krila po kući od Miloša Bojanića!

Nada Topčagić rešila je da se povuče sa estradne scene. Nedavno je gostovala u jednoj emisiji i, kako kaže, to je njeno poslednje javno eksponiranje. Žali i tuguje za prošlim vremenima, a novim neće i ne želi da se prilagodi.

“Tog divnog vremena više nema i nikad se neće vratiti. Živeli smo život koji mladi nikada neće upoznati i mnogo sam tužna zbog toga. Sad me svi živi šikaniraju, nema više poštovanja, to ne postoji. Sve je otišlo u haos i ja vidim jednu propast i kataklizmu“, kaže Nada.

Zašto bežite od novinara?

“Neću ni na televizije, ni u emisije, ni u novine, ma nigde više neću da idem jer nema više nikakvog žara. Ma bre, nema baš ničega, sve je otišlo dođavola! Nedavno sam snimila Nedeljno popodne kod Saše Popovića, i to je bio poslednji put. Ne vidim sebe u tom mulju. Ovde je sve dozvoljeno, svi voditelji počeli su da se ponašaju kao da su učesnici rijalitija, u emisije dovode starlete. Ja neću da gostujem više baš zbog toga, ne želim da me neko meša sa njima. Ja samo čekam da počnu masovno da upražnjavaju seks na televiziji. Nema dalje. I jedva čekam da se svi iseksaju i prestanu da se pojavljuju. Muka mi je, bre, više od napumpanih usta, sisa i guzica. Samo još voditelji da se skinu”.

Ako se Saša Popović skine, da li biste mu došli u emisiju?

“Sad će svi biti goli, i to je to. Saša Popović još samo bokserice da obuče i da vodi program, to bi mu dobro stajalo. Ne treba mu ni majica, samo gaćice. Ma više ništa ne šokira ljude, danas ništa nije sramota, sve je normalno… Ali mislim da bi super izgledao u boksericama”.

Pričalo se da ćete ući u Parove?

“Ma kakav rijaliti, ne bih tamo ušla ni za živu glavu. Jel vi vidite šta su uradili ti rijalitiji, to je bre sekta! Kako može jedna devojka da kaže: “Šta te boli ona stvar ako imam seks pred kamerama?“ Strašno! To je stvarno dno dna. Mene bi bilo sramota i da gostujem sa onakvim profilom ljudi. Ma ne mogu da verujem šta je u prvom planu na televiziji. Sve je dno, pa i estrada, preko glave mi je estrade, zato se i povlačim”.

Jel može da se živi od pevanja?

“Nedavno sam bila u Nemačkoj, išla sam u posetu kod sestre, i tamo nema ni upola srozavanja kao ovde. Tamo ne može da ti se desi da ti neko isključi struju ili da ti dođu na vrata uterivači dugova. Zato oni mirno žive i mirno spavaju. Kod nas je takva vetrometina da ljudi svakodnevno umiru od stresa. Oni za sto evra napune gepek u prodavnici, a ja ovde ne mogu dve kese. Tamo sam sa za dva evra kupila garderobu. Gde to kod nas možeš da nađeš?! Naš narod je jadan i čemeran”.

Šta Vam najviše nedostaje?

“Tih osamdestih godina kada se negde pojaviš, bila si kraljica, a danas gledaju da te uhvate u što gorem izdanju. Nekada smo punili hale, a sada je borba za goli život, niko nema para. Više nema srednjeg staleža i radničke klase, koja je nas pevače držala, a ovi što imaju para ne slušaju tu muziku. Mnogo sam se iskukala sad, ali šta da radim kada mi je teško”.

Ko je tada najviše zarađivao?

“Miroslav Ilić, Zorica Brunclik, Marinko Rokvić, ja, Snežana Đurišić, Neda Ukraden. Mi smo bili zvezde i ostali smo na nivou. Žarili smo, palili i rasturali. Bilo je tu još imena, ali da ne nabrajam”.

Šta Vam zapravo sad smeta pošto te kolege i dalje rade?

“Ja sam svoju karijeru započela zakopčana do grla. Snimala sam spot za pesmu “Jutro je”, sećam se ko juče da je bilo, kod Brankovog mosta. Bio mi je samo malo otkopčan sako i šminkerka Olja me je upozorila da ga zatvorim skroz, ali nije mi bilo jasno zbog čega. Onda mi je objasnila da RTS neće prihvatiti spot ako je otkopčan sako. I onda, idemo sve iz početka, daj špenadle, zakopčavaj se. Ja sam morala da pitam da li smem da raširim ruke da se malo vidi neko udubljenje, a ne grudi, rekli su da ne može ni to. A danas ne možeš da uspeš ako se ne skineš i ne simuliraš seks na sceni”.

Znači, više nećete da snimate pesme?

“Više niko nema hit jer nema ko da sluša. Ko više koga može da zabavi, niko nikog ne sluša više, ljudi su opterećeni, svi su u haosu, nemaju vremena ni para da uživaju u muzici. Šta imam od toga da snimim pesmu? Izbace sto pesama na dnevnom nivou. Sve je to poremećeno, ne mogu da se borim sa svim što jeste i što dolazi”.

Jel Vam dolaze kolege u kuću na moru?

“Više ne dolaze, to je bilo nekad, kada smo se okupljali. Miloš Bojanić ima kuću blizu mene i on je često dolazio, ali umeo je da bude mnogo dosadan i da davi. I onda, kad on zvoni na vrata, ja se sakrijem da me ne vidi. Neću da mu otvorim jer me udavi koliko je dosadan. Ja mu lepo kažem: “Ja kod tebe nikad nisam bila, a ti kod mene dolaziš tri puta dnevno“. Sad je dole pusto, a nekada je bilo zanimljivo. Pokojna Usnija često je dolazila kod mene i Zahar takođe”.

