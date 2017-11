HAOS! Sloba želi da se razvede DOK JE U RIJALITIJU!

Sloba Radanović poverio se Drvetu mudrosti u Zadruzi da želi da se venča sa Lunom, ali je dobio odgovor da prvo mora da se razvede od svoje supruge Kristine.

Na pitanje da li se Sloba sa tim slaže, on jse prvo zbunjeno nasmejao pa rekao:

“Slažem se, ali nisam baš za to da se to javno odigra. Znam da je ovo rijaliti, ali nadam se da razumete”, prvo je rekao Sloba.

“Drvce sve razume, ali su mogućnosti ograničene”, reklo mu je Drvo, misleći na to da se ne može venčati Lunom ukoliko se pre toga ne razvede.

“A ne znam… Imate li neki predlog, savet?”, pitao je, na šta mu je Drvo reklo da razvod ne bi bio javan.

“Ako možete da stupite u kontakt za te neke informacije… Pa mi se javite”, obradovao se Sloba.

“Ti sada razmisli pa dođi sa odgovorom i predlogom kako će sve to biti organizovano. Ali, da se razumemo, ti pristaješ na to da se razvedeš?”, pitalo ga je Drvo.

“Pristajem na to, ja to želim, naravno. Dajte mi jedan dan da ja razmislim, da li to želim zaista ovde da uradim… Do Lune mi je stalo najviše na svetu, ali znate da je ovo krupan korak”, odgovorio je Radanović.

Pogledajte kako je izgledao razgovor Slobe i Drveta mudrosti: