Goca OČAJNA: Marinkovići, sjašite s mene! Selim se iz stana i ostavljam vam ga! Jedva čekam da vidim kako ćete vi plaćati kredit! Plus: SMS prepiska Goce i Ivanove sestre!

Nakon što se sestra Ivana Marinkovića uključila u rijaliti “Parovi” i ispričala kako Goca Tržan želi da ih ostavi na ulici, pozvali smo pevačicu koja tvrdi da je Teodora sve slagala.

Naime, nakon što se razvela od Ivana, Goca je ostala u stanu za koji je podigla kredit dok je bila u braku sa Marinkovićem. Pošto on nije imao novca da plaća meseču ratu od 500 evra, Goca je sve do sada nastavila da plaća istu banci.

“Neka sjajšu više sa mene. Tvrdi da živim u njegovom stanu. Niko od njih nije imao problem da me ostavie samu sa detetom u stanu gde je kredit rata bila 500 evra mesečno. I niko me od njih nije zvao da me pita da li imam, sada kada sama otplatila veći deo, oni hoće da ga uzmi, a pri tome već imaju dva stana. Od kojih je jedan u krugu dvojke i pošto im je očigledno to malo, hoće i ovaj u Mirijevu. Nije problem dobiće stan, obećavam im da ću se u narednih mesec dana iseliti iz njega, ali njima ostaje rata za kredit i sve ostale troškove. Meni nije problem da izađem iz stana, ali šta će oni kasnije. Bedno je što preko moj grbače pokušava da bude popularan, neka me ostavi na miru više, ne samo mene, nego i moju porodicu. Tvrdim da ću za svaku njegovu izgovorenu laž u narednom periodu da podnesem tužbe, kao i za ovo što njegova sestra u živom prenosu govori kako nekom pretim”, poručuje Goca za “Blic” i oštro demantuje tvrdnje sestre Ivana Marinkovića, Teodore koja tvrdi da joj je Goca pretila kako će je izbaciti na ulicu.

“Nije tačno da sam pretila bilo kome. To je apsolutna laž, žena sam koja nikada ne preti. Sa dotičnom nisam imala nikakvog konktatka već godinama u nazad. Poslala sam joj poruku iz najbolje namere da kaže bratu da prestane da priča svakavke laži o meni, jer za sve imam konkretan dokaz. Zašto ne priča da dinara nije dao za ćerku već godinama? Neka bude toliki šmeker pa da to čujemo, a ne to kako ja nekome preti i izbacujem iz stana”, dodala je Tržanova.

Goca je kao dokaz da nikome nije pretila priložila i SMS poruku koju je poslala Ivanovoj sestri.