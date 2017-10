Teodorin brat za novi SVET: Ona je razmažena i bahata, mama ju je spustila na zemlju

Pošto ju je u telefonskom razgovoru majka iskritikovala, Teodori Džehverović brat je pružio podršku.

“Ja sam bio za to da ona uđe u rijaliti, iskoristi šansu i pokaže se što bolje. Plašim se da ne napravi neki pogrešan potez jer rijaliti jeste prilika da se prekali, ali i shvati kakvih sve ljudi ima, a ona je do sada bila maksimalno zaštićena, da ne kažem razmažena. Čak i kada je imala probleme u grupi Đavolice, ja sam joj rekao da preteruje, ali ona beži čim joj nešto ne odgovara. Uopšte to nije bilo strašno, samo je imala lošiju komunikaciju s devojkama. Nije trebalo to javno da spominje već treba da bude zahvalana”, kaže Sava, i priznaje da otac ne želi ni da gleda Teodoru:

“Tata ne želi da se stresira i protiv rijalitija je. Rekao je samo da mu, ako bude nešto bitno, prenesemo na vreme. Majka se malo smirila nakon onog telefonskog uključenja kada je pokušala da je usmeri i spusti na zemlju, pošto smo svi u kući videli da je poletela. Ona je kao dete, i ja shvatam da ne može ništa da se nauči ako se ne pogreši, tako da su greške normalna stvar. Ne sviđa mi se kod Teodore to što ne vodi računa o novcu i ponaša se bahato, napravila je već četiri prekršaja u rijalitiju, to su četiri kazne, ali o stavu prema novcu pričaću sa njom u četiri oka”.

