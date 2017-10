TA ŽENA ĆE ME SAHRANITI! POTRESNA ISPOVEST Slobine majke o svemu što je prošla sa Kijom! A evo šta kaže o aferi kokain!

Slobina majka više ne želi da ćuti! Draginja Radanović smatra da je priču o kokainu pronadjenom u Slobinim kolima u medije plasirala upravo njegova još uvek zakonita supruga Kija.

“Ja sam srčani bolesnik. Sva se tresem! Nikada nisam želela da blatim Kiju, ali moram da branim svoje dete. Ona sve izmišlja i laže, očigledno je da mom sinu pakuje afere! Ona će me sahraniti! Kada sam čula da je kod Slobe pronađen kokain, nije mi bilo dobro! Pa on ni ne pije! Svakome može da se desi da bude u društvu gde neko od prisutnih ima drogu. Kija se prema Slobodanu ponela kao nečovek i to ne mogu da joj oprostim! Nisu oni ni prvi ni poslednji koji se razvode i to je normalno. Samo se zahvaljujem Bogu što nemaju dete, jer bi onda razvod bio težak. Ipak, nadam se da će me moj Sloba obradovati da i ja doživim unuče”, kaže kroz suze Slobina majka Draginja za Alo! i ističe da je sa snahom retko komunicirala posle svadbe.

“Posle venčanja je došla na deset minuta kod nas, a onda je otišla kod svoje majke da spava. Nikada Slobi nisam želela da se mešam u izbor devojke niti u brak, ali bolelo me je kada sam čula da ga je izbacila iz stana, jer znam da bi on za nju išao i na kraj sveta. Primetila sam da je nesrećan u braku i da sve guta u sebi, ali nadala sam se da će prevazići razmirice. Sada vidim, da je to bilo nemoguće! Možda je sam Bog hteo da uđe u rijaliti i da se sve sa Kijom okonča”, kaže tužnim glasom Slobina majka i dodaje da je Kija bila ta koja se svim silama trudila da njen sin uđe u “Zadrugu”.

“Bila sam protiv toga da Sloba uđe u rijaliti, jer se sećam da mi je pričao da mu se nije svidelo kada je ulazio u “Farmu” da peva. Kada su došli kod mene da mi kažu da će ući u rijaliti, ja sam ih nekoliko puta pitala da li su se stvarno dogovorili da uđe, oni su mi potvrdno odgovarali i ja nisam mogla ništa da učinim. Sada vidim da sam bila u pravu! Kija se svim silama trudila da Sloba uđe u rijaliti, možda je to bilo zbog toga što ga je sputavala u karijeri. On je snimio nekoliko pesama, a nije ga bilo nigde. Imao je neke loše menadžere iako mu je Bog dao neverovatan glas. Jednostavno, nije mu išlo”, kaže Draginja i dodaje:

“Mi smo radnička porodica, ali trudili smo se da Slobi u životu ništa ne fali. Ni Kija nije iz neke bogate familije, majka joj je konobarica, a deda je bio železničar. Otac nije živeo sa njima, ali ju je priznao i dao joj prezime. On je bio oženjen kada je njena majka zatrudnela sa njim. Ipak, Kija nije želela da dolazi kod nas i uvek je išla kod svoje majke. Kada je došla moja rodbina iz Novog Pazara i na svadbi ostavila priličan broj koverata od kojih su kasnije Sloba i Kija kupili automobil. Onda su došli tim kolima ispred moje kuće, a ja sam im čestitala! Kija je tada rekla da je ona kupila kola od svojih para, što je mene povredilo. Ja sam se odrekla skupih lekova kako bi oni imali novca za stan u Beogradu! Čak sam bila u stanju i da prodam stan u Zrenjaninu ako bi im zafalilo novca da se skuće, sada vidim da sam grešila.”