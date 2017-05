SVET u novom broju otkriva: Kakva budućnost čeka Natašu Bekvalac i Luku Lazukića!

Samo dva meseca nakon razvoda od Ljube Jovanovića, pevačica Nataša Bekvalac započela je novu vezu, i to sa nekadašnjim košarkašem Lukom Lazekićem.

Iako mnogi misle da je to samo jedan od načina da zaboravi svoj drugi razvod, parapsiholog Mevludin Duvančić tvrdi suprotno. Čovek čija su se predviđanja o životu javnih ličnosti već ostvarila tvrdi da je pevačica konačno našla pravog čoveka, sa kojim će imati i ljubav i dete.

“Nataša je veoma kreativna, ambiciozna, energična, predana. Nije osvetoljubiva, čak je u životu bila veoma naivna i, nažalost, nikad nije imala sreću sa muškarcima. Stalno je nailazila na pogrešne osobe, koje je ona vodila kroz život a ne oni nju. Ova sadašnja njena veza je ozbiljna i u njoj će biti zadovoljna. Ona će imati veliki oslonac u ovom čoveku sa kojim je. Nju je najviše privuklo to što je on pažljiv prema njoj, što je stabilan i što zna šta hoće. Malo je promenljive ćudi, on se brzo naljuti, ali i odljuti. Radiće na bebi i verovatno će je uskoro i dobiti. Međutim, Nataša ima jedan veoma loš aspekt kada su muškarci u pitanju – kod nje ništa ne traje dugo, ali ovo će joj biti najstabilnija i najčvršća veze. Što se tiče trudnoće, moraće da potraži pomoć lekara, prvo u Srbiji, a potom i preko. Uskoro će početi da radi na novim pesmama i na tom novom albumu će imati dva velika hita, koji će je dići u estradni vrh. Naredne tri godine donose joj stabilnost i u ljubavi i u poslu”, kaže Mevludin.

OSTATAK PREDVIĐANJA POZNATOG PARAPSIHOLOGA POTRAŽITE U ŠTAMPANOM IZDANJU SVETA KOJI JE U PRODAJI OD PETKA!!!

ZABRANJENO JE PRENOŠENJE CELOG ILI DELA TEKSTA BEZ NAVOĐENJA IZVORA U TEKSTU!