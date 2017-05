SVET u novom broju otkriva: Ana izbacila Rastu iz stana!



Nije lako Ani Nikolić u osmom mesecu trudnoće, pa kako se bliži porođaj, sve je nervoznija.

Logično, deblji kraj izvuče onaj koji je trudnici najbliži, te su svađe Ane i njenog supruga Stefana Đurića Raste sve češće. Kako Svet saznaje, Ana je prošle nedelje nakon rasprave izbacila Rastu iz stana, a on je noć proveo u svom studiju, gde je prespavao na fotelji.

“Otkako je Ana u drugom stanju, često se svađaju, nema ona neke specijalne prohteve, ali sve joj smeta. Rasta u početku nije želeo da se raspravlja s njom da se ona ne bi stresirala, pa je imao običaj da samo izađe iz stana kada ona počne da viče. Ali dosadilo je i njemu, ne može više ni on da izdrži nego joj odgovori. Poslednji put kada je došlo do svađe ona mu je rekla da izađe iz njenog stana, što je njega iznerviralo jer smatra da je sve zajedničko. On gradi veliku kuću u kojoj planiraju da žive sa ćerkicom i sve ulaže u to. Kada mu je rekla da je stan njen, on je revoltiran otišao u svoj studio i tamo je spavao. Svaki put kada se posvađaju ona ga sutradan zove i moli da joj oprosti, valjda je to tako normalno u trudnoći, ko će znati, ali uglavnom su neke gluposti povod njihovim svađama, pa on sve češće spava u studiju“, kaže za Svet izvor blizak reperu.

