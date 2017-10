STRAŠNO! Majka Goce Tržan zbog stresa doživela INFARKT! Hitno operisana zbog prepucavanja ćerke sa Ivanom Marinkovićem!

Goca Tržan trenutno prolazi kroz najteži period u životu. Pored problema s bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem, koji svakodnevno u Parovima iznosi svakojake priče o njoj, pevačica sad brine i za majku Rosu, koja je pre nedelju dana doživela infarkt.

Kako piše Kurir, ona je odmah po prijemu u bolnicu operisana i ugrađen joj je stent. Prema lekarskim nalazima, uzrok srčanog udara je stres.

“Rosa se poslednjih mesec dana, otkako je Ivan u rijalitiju, strašno nervira zbog prepucavanja njene ćerke s bivšim mužem. To ju je jako pogodilo. Goca joj je više puta rekla da ne sluša ono što Marinković govori, ali ne vredi, sve priče su dolazile do nje. Stres je učinio svoje i pre osam dana iznenada joj je pozlilo. Konstatovan je infarkt i ona sad ima tri stenta. Prethodna dva su joj ranije ugrađena”, kaže izvor i ističe da je Goca najteže podnela majčinu bolest.

“Goca je u haosu. Ne veruje šta ju je sve snašlo. Posvećena je mami, Leni, poslu. Sad još mora i da se seli jer je čvrsto rešila da napusti stan u Mirijevu i prepusti ga Ivanu”. otkriva izvor i dodaje da je posledice zbog svega što se dešava između Goce i Ivana osetila i Rašina majka.

“Gocinu svekrvu je najviše povredilo kad je Marinković isprozivao Rašu što ne može da ima decu. To je za nju bilo potresno, pa joj je pozlilo. Srećom, ništa ozbiljnije nije bilo, ali ona ima teško obolelu štitnu žlezdu i ne sme da se uzrujava“, završava izvor blizak pop zvezdi..

Inače, Goca je pre dva dana podnela tužbu protiv Ivana za uvrede i klevetu. Pevačica je svom advokatu dostavila napismeno sve ono što je otac njene ćerke Lene poslednjih dana izneo u Parovima o njoj i njenom mužu Raši.

“Neka nastavi da se igra. Sve što bude rekao samo će se dodati na tužbu, pa neka se*e što više. Hvala bogu da se i ja opametim. Trebalo je odavno to da uradim. Umesto da moli boga da imam što više posla da hranim i iškolujem dete, on gleda da me što više ocrni. On je patološki lažov. Za porodicu i ćerku čupam grkljan. Šta sam ja sebi i svom detetu uradila izborom, pa je*o me pas”, rekla je prekjuče Goca.