ŠOKANTNO! Sindi OSUĐENA NA na 160 dana zatvora, ona poručuje: PONOSNO ĆU DA ROBIJAM!

Ivana Stamenković Sindi ide na robiju! Bivša “modelsica” nije isplatila dug od 160.000 dinara, što je bila u obavezi po presudi jer je vređala Dragana Krajnovića, advokata svog bivšeg muža Nikole Pavlovića.

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je odluku da se novčana kazna zamenjuje zatvorskom u trajanju od 160 dana!

“Presuda je doneta krajem februara i Ivana je imala rok tri meseca da plati kaznu. Pošto ona to nije uradila, sud je ponovo zasedao i nedavno je odlučeno da bude osuđena na četiri meseca zatvora. Ona je bila obaveštena o svemu, ali očigledno to nije shvatila ozbiljno čim do današnjeg dana nije uplatila Krajnoviću ni dinar”, otkriva izvor Kurira.

Nakon što je stiglo obaveštenje da je osuđena na zatvor, Stamenkovićeva je uložila žalbu i namerava da učini sve kako bi sprečila da ode iza rešetaka.

“Ivana i njen advokat nisu prihvatili odluku suda i reagovali su istog momenta. Ona smatra da nije kriva i tvrdi da ju je advokat koji je zastupao njenog bivšeg muža, s kojim se sporila o starateljstvu nad ćerkom, isprovocirao. Tada je čak pokušala viljuškom da ubode advokata u rame”, kaže izvor.

Podsetimo, Sindi je prvostepenom presudom morala da plati 160.000 dinara Krajnoviću zbog uvrede. Sud je Ivanu proglasio krivom u tužbi koju je advokat podneo protiv nje jer ga je 2014. napala na jednoj privatnoj zabavi. Tom prilikom optužila ga je da hoće da joj otme ćerku Petru. Kad joj je on odgovorio da samo radi svoj posao, Sindi ga je pred svima opsovala. Suđenje je trajalo tri i po godine, a sud je doneo odluku da je ona kriva.

Ivana se danas ovim povodom oglasila na svom Fejsbuku:

“Ponosno ću otići u zatvor za državu koja podržava otimanje dece majkama od strane organizovane kriminalne grupe na čelu sa advokatom Draganom Krajinovićem u saradnji sa veštakom Nadom Janković. U državi u kojoj se deca i majke ubijaju u sred socijalnih službi i nasilnici slobodno šetaju ulicama, a sudjenja za to traju po 7 godina i idu na zastarevanje.”

Sindi je početkom 2015. izgubila starateljstvo nad ćerkom Petrom. Tada je sud odlučio da punopravno starateljstvo dodeli njenom bivšem suprugu Nikoli Pavloviću. Pevačica je i danas očajna što njena naslednica ne živi s njom, a u međuvremenu je podnosila žalbe i lekarske nalaze o povredama koje joj je Nikola navodno naneo dok su bili u braku.”