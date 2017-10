ŠOK ISPOVEST poznate pevačice: Kako sam Saši Popoviću bacila verenički prsten u lice!

Pevačica Zlata Petrović tvrdi da je direktor “Granda” Saša Popović načisto odlepio kad je odbila da se uda za njega! Folkerka je u mladosti živela sa tada poznatim harmonikašem “Slatkog greha”, ali ipak nije htela sa njim da ode pred oltar. Zbog toga je Popović dugo patio i godinu dana mu je trebalo da dođe sebi.

“Sale me je mnogo voleo, patio je dugo za mnom kad smo raskinuli. Godinu dana je išao okolo kao lud. Sve je puklo jer je on želeo brak, a ja nisam”, iskrena je Zlata, koja se priseća trenutka kad mu je srušila sve nade:

“Zaprosio me je za rođendan. Izvadio je brilijantski prsten pred gostima, a ja sam se prepala i bacila mu ga u lice. Popović je savršen muškarac, ali me je zaprosio u pogrešno vreme. Bila sam mlada, imala sam 27 godina, a dve godine ranije sam se razvela od Hasana Dudića”.

Pevačica ističe da je sa Popovićem bila dok on nije imao dinara u džepu, a ona zarađivala po 5.000 tadašnjih maraka po nastupu.

“Bili smo zajedno dok je on bio podstanar. Ovo kažem samo zato što ljudi misle da sam bila sa Sašom Popovićem zato što je on neko ime i prezime. On je tada preko noći izgubio sve što je imao kod Dafine. Ja sam vrlo brzo stekla kuću, stan, auto, razbijala sam po svadbama i vašarima i zarađivala i po 5.000 maraka dnevno”.

Ona ipak priznaje da direktoru “Granda” mnogo duguje u životu, jer je od njega dosta toga naučila.

“Prema meni je bio divan. Poštovao je kad odem da radim i zaradim, gde god to bilo. Pošto sam odbila brak, živeli smo još godinu dana zajedno u mojoj kući, ali nismo bili u vezi. On je pokušavao da se pomirimo, ali nije vredelo jer sam se zaljubila u prijatelja pokojnog Zorana Šijana”.

Sa Popovićem je ostala prijatelj, a zanimljivo je da ga je upravo ona upoznala sa sadašnjom suprugom Suzanom Jovanović.

“Pitala sam Suzanu da mi 1996. godine peva na svadbi sa Zoranom Pejićem Pejom. Tu se ona upoznala sa Sašom. Kad je hteo da se oženi njom, svi iz njegovog okruženja su mu punili glavu da to ne radi, jer im se nije dopadala. Ja sam bila uz njega. Rekla sam mu: Sale, pametan si, znaš šta hoćeš, nemoj da ih slušaš. I eto, imaju divan brak, mnogo se vole i poštuju”, zaključuje Zlata.