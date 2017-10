Rada ŠOKIRA: Starija koleginica, VELIKA ZVEZDA, pokušala je da mi uništi vezu!

Rada Manojlović otkrila je u emisiji Sanje Marinković da je jedna renomirana pevačica pokušala da joj rasturi vezu sa Harisom Berkovićem.

Rada je sada, kako kaže, srećna u vezi sa Harisom, ali je i dalje kivna na svoju koleginicu koja ga je savetovala da ne bude s njom jednom prilikom kad ga je srela.

“Jedna starija, jako velika zvezda, svi mislimo da je ispunjena, srela je mog Harisa na aerodromu, mene zna na ćao-ćao, a tek njega ne zna. U to vreme se pisalo po tabloidima kako su moji protiv te veze, kako su njegovi protiv te veze, kako je njegov otac navodno davao neke intervjue “šta će ti ona, starija je od tebe, ti si mlad, treba da proživiš, nemoj da se vezuješ”. I zamisli ti nju šta je ona njemu rekla! Ona njemu na to kaže: slušaj oca, on ti misli dobro. Pa majku ti tvoju”, ispričala je pevačica u emisiji Magazin In.