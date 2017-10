PRVA I POSLEDNJA ISPOVEST Slobine žene: Hranila sam psa da me ujede! On mora da snosi posledice svojih postupaka! Njegova majka LAŽE! Evo šta je još rekla!

Kristina Kija Kockar odlučila je da da svoju prvu i poslednju izjavu za medije, kako je sama rekla kada je konačno pristala da se oglasi za medije i kaže ono što smatra da treba javno da se kaže.

Na samom početku Kijine ispovesti osvrće se na stvari koje su Slobi Radanoviću stigle kasno sinoć. Podsetimo, kako se danima unazad priča, Kija je navodno odbila da mu iste pošalje, već ih je dala u dobrotvorne svrhe. Međutim, kaže da je to laž, i da je istina potpuno drugačija.

“Slobine stvari su poslate jos pre par nedelja, pre dolaska njegove mame i cele španske serije. Samo što su mu tek sad dostavljene. Zbog čega, to morate druge da pitate. Kao i njegova pesma, koja je predata jos davno, ali opet nije do mene”, kaže Kija za Telegraf.rs

Na pitanje šta ima u planu da radi, i da li je istina da ulazi u Zadrugu, Kija kaže da nema ni govora o tome.

“To kako ćemo dalje on i ja, to je između nas dvoje. I ne ulazim u Zadrugu, niti sam pretila nekome, niti sam trudna, niti dugujem nekom novac, niti mu spremam pakao, kao što se pisalo, niti sam izjavljivala bilo šta za razvod”.

Ono što je sve šokiralo bila je izjava Slobine mame, koja je u razgovoru sa sinom rekla da je Kristina nije zvala. Međutim, Kristina tvrdi drugačije.

“Njegovu majku sam zvala i ne znam čemu vrlo svesna laž od strane nje, dok mene niko od njegovih nije pozvao, što se tiče porodice. Ali, svi naši prijatelji stali na moju stranu jer svi normalno razmišljaju”, kaže Kija, i dodaje šok rečenicu koja je ujedno i jedina u kojoj pominje Lunu Đogani.

“Luna nije prva ženska osoba u našem životu. Toliko o tome”, rekla je Kija.

“Ja nemam ništa ružno da kažem o njemu, jer narod govori umesto mene. On kao javna ličnost nosi odgovornost za ponašanje u javnosti, i ako planira da nastavi da se bavi ovim poslom, mora da ima dozu etike, morala i kulture. Ja Zadrugu ni ne gledam, eventualno ako mi neko pošalje link. Stvarno me to ništa ne zanima. Jedino mi smeta što ljudi koji nisu dostojni ni da me pogledaju, uzimaju moje ime u usta. Ali, Bože moj, to je odraz kulture. Za ovih mesec dana naučila sam šta znači samokontrola i zaista sam do kraja ispala fer prema svom još uvek zakonitom suprugu, jer smatram da je to ljudski”, ističe Kija i završava:

“Slobodan vrlo dobro zna ko sam ja, i ljudi oko nas znaju, i to mi je najvažnije. Sve ovo se nije desilo zbog lošeg braka ili šta god neko nagađao. Desilo se svesno od strane Slobodana i to je samo njemu na obraz. Kako kažu, hrani psa da te ujede”.