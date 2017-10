PROGOVORILA! Marija o skandalu sa Zvezdama Granda: Mi možemo bez televizija, ali televizije ne mogu bez nas!

Velika fama podigla se zbog emitovanja muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” koje je zakazano bilo pre dve nedelje, ali i dalje emisija nije prikazana. Snimanje ne prestaje, a Marija Šerifović je vidno iznervirana prokomentarisala situaciju danas na snimanju Zvezda Granda na Košutnjaku.

“To pitanje ne treba da postavljate ni meni, ni članovima žirija, ni produkciji, nego emiteru. Ja stvarno imam. Ja imam odličnu saradnju sa Prvom već duži niz godina, međutim, ovo što se sada dešava, iskreno mi se, zaista ne dopada jer apsolutno ne mogu da shvatim da u 21. veku takve stvari mogu da se dešavaju. Najavljivanje emisije, a onda se ta emisija pusti samo na one praistorijske sisteme. Po meni je to neprofesionalno, ali iskreno se nadam da će cela ta situacija do subote da se reši jer se ipak radi o najgledanijem programu u regionu”, rekla je Marija.

O spekulacijama da li će Zvezde Granda ostati na TV Prva ili će se vratiti na televiziju Pink, Marija nije želela previše da priča, ali je otkrila da će joj biti izuzetno krivo ako zbog prelaska izgube članicu žirija, Jelenu Karleušu, koja je već godinama unazad zabranjena na Pinku.

“Drago mi je ako neće postojati nikakav problem na temu prelaska na TV Pink što se tiče Jelene, jer zaista ne bih volela da dođe do bilo koje promene kojeg god člana žirija, a pogotovo Jelene. Ako je ta stvar, uslovno rečeno, ispleglana, super”, rekla je Šerifovićeva i dodala:

“Ovo je jedna profesionalna ekipa koja tako radi i mislim da Zvezde Granda mogu bez skoro svakoga, ali je veliko pitanje da li i svaka televizija može bez Zvezda Granda”.