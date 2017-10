Posledice tuče: Jelena može da strpa Anđelu u zatvor na godinu dana!

Anđela Veštica mogla bi da dobije godinu dana zatvora zbog nanošenja lakih telesnih povreda Jelena Golubović u Zadruzi, ukoliko rediteljka odluči da protiv nje podnese tužbu.

U ponedeljak uveče, kada se desio incident, producenti rijalitija pozvali su policiju, koja je potom saslušala Anđelu i protiv nje je podneta prijava za učestvovanje u tuči.

Ukoliko sudija za prekršaje donese takvu odluku, Anđela će morati da plati novčanu kaznu, ali veći problem za nju biće ako Jelena podnese privatnu tužbu. U tom slučaju zakonom o krivičnom postupku predviđena je kazna zatvora do jedne godine za nanošenje lakih telesnih povreda, što su lekari Urgentnog centra i konstatovali u slučaju Golubovićke.

“Nadam se da će moja ćerka podneti tužbu protiv Anđele, ja bih to uradila da sam na njenom mestu. Jelena je već tužila Hasana i Slađanu Petrušić zbog toga što su je tukli u rijalitiju, i to je u toku. Što se Dudića tiče, presuda bi trebalo uskoro da se donese, ne znam šta se čeka s tim. A u slučaju Petrušićeve saslušani su samo svedoci, nema izgleda da će se taj proces uskoro završiti. Mi, nažalost, nemamo drugi način da se branimo, osim da podnesemo tužbe iako je to spora pravda,’ rekla je Svetlana, rediteljkina majka.