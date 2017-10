Ponovo RAT u familiji Đogani! Edita izvređala Lunu zbog Zadruge, a sad se umešala i Anabela! Evo šta su rekle!

Pre nekoliko dana pevačica Edita Aradinović je javno oplela po ljubavnoj vezi Lune Đogani i Slobe Radanovića, i nije birala reči kada je komentarisanje ove teme u pitanju.

“Eto, u jednom rijalitiju devojka za sebe govori da je dama, a u stanju je da sruši nečiji brak, porodicu i dostojanstvo, a takvi džentlmeni muževi koji se predstavljaju kao verni svojim ženama, a rade suprotno, e to je svet u kom se sličan sličnom raduje. Ja sam poštena i časna žena i zato me želudac zaboli kad vidim to”, rekla je Edita, a zatim je istakla da njoj takva romansa nikada ne bi mogla da se desi.

“Nikad u životu. Da je od zlata. Čak mi je odvratno. Iznerviram se čim pomislim na to. Ona kaže da se zaljubila, drago mi je. Devojka je očigledno zaljubljive prirode, to ne mogu da osporim, ali to vaspitanje polazi iz kuće. Treba neka granica da se zna. Postoje muškarci koji umeju da zaštite svoju porodicu i oni koji je upropaste. Neka ide, neka bude sa ovom i onom, ali budi dovoljno moralan onda i pred ljudima zaštiti svoju ženu koja je provela život sa tobom”.

Povodom ovih izjava se oglasila i pop pevačica Anabela Atijas, koja je otkrila da su Edita i Indy zapravo Lunine rođake.

“Edita i Luna su sestre po Gagiju i njenoj mami, Indy i Edita su prve rođake Lunine. Neka su žive i zdrave, ja njih volim šta god radile, ipak su ta deca rasla uz nas”, rekla je Anabela za Telegraf.rs.