Nikad ŠOKANTNIJI intervju! Zorica Marković: Đurišićka i Vesna Zmijanac mogu da mi pu*e!



Iako je prestala da živi od pesme, bez Zorice Marković ne može se zamisliti ni javna scena ni neki rijaliti program, gde je zbog svog britkog jezika uvek dobrodošla.

Prošle nedelje bila je gost na svadbi Aleksandre i Davida u vili Parova, a za Svet prenosi svoje utiske.

“Bilo je zaista fenomenalno organizovano, ali tuđi brak ne mogu da komentarišem pošto ni svoj nisam sačuvala. Brak je čista lutrija, nema veze da li su u rijalitiju ili nisu, niko nikom danas ne može da garantuje da će nešto da traje”.

Aleksandra je maloletnu ćerku na dan veridbe uvela u rijaliti, a Ljuba ju je prijavila socijalnoj službi. Kakav je tvoj stav?

“Kao majka želim da moje dete u meni bitnim momentima bude prisutno, ne vidim ništa loše u tome što joj je došla ćerka. Svaki drugi komentar bio bi mi fuj. A zašto je Ljuba prijavila Aleksandru, to znaju samo njih dve. Inače, ovi učesnici su za primer, baš su se smirili i edukativni su”.



Kako smirili? Milija optužuju da je silovao Mirelu?!

“Da nije bila nevina pa ju je silovao? Ona hoće po svaku cenu da skrene pažnju na sebe. Treba fer da se bore, a ne da izmišljaju gluposti. Evo, i meni je juče pao satelit na glavu”.

Ko je od njih najpodmukliji i najopasniji igrač?

“U vili nema opasnih igrači jer opasan igrač mozgom upravlja svima, u pozitivnom ili negativnom smislu. Nisam ni ja opasan igrač, samo večito isterujem pravdu. Sa mnom čovek može da ima samo dobru ili lošu relaciju jer ja ne mogu da prećutim”.

Koga bi ti sa estrade ubacila u rijaliti da pokaže svoje pravo lice? Ko je najveći folirant?

“Pa devedeset odsto estrade su foliranti. Rijaliti programi su ozloglašeni i onda pevači misle da to nije njihov nivo, a svako njihove pojavljivanje je cirkus, rijaliti je za to nivo. Zvezde Granda i Pinkove zvezde su totalni rijaliti, a njih je kao sramota da dođu u Parove”.



Acu Lukasa bilo je sramota da dođe i pozdrži kuma Zorana Manijaka. Jel to u redu?

“U pravu je i ovaj što se ljuti, a i ovaj što neće da dođe… Ali upravo o tome pričam – neke je sramota a već učestvuju u rijalitiju. Ma mnogi se stide i da priznaju da su pevali na romskim svadbama, glume holuvudske zvezde. Celog života sam to radila i zaista mi nije strano. Pevač treba da zna kako da se ponaša i onda nema nikakvih problema. Mi smo crnci i rudari koji tamo oru od jutra do sutra, težak je to hleb, još nam samo fali da nas neko dira. Na romskim svadbama ljudi se brzo pobiju, ali i pomire. Da li je mlada nevina ili nije… Kod njih je sve trgovina i novac i zato dolazi do nesporazuma”.

Zašto je tvoje kolege sramota?

“Sem Zdravka Čolića, ne postoji pevač koji nije pevao na romskoj svadbi. Mene nikad nije bilo sramota. Prozivali su me i kad sam imala turneje sa Zumbulima, Lijte kiše, Mirno spavaj, nano. Nakon rođenja mlađeg sina pevala sam ovde jer sam bojkotovana u Evropi. Tu je bilo klanova koliko hoćeš, sujete, ljubomore… Ja sam svuda pravila dobru atmosferu, mnogo novca donosila u zajedničku kasu, i na to su bili ljubomorni. Mnogo sam koštala, a mnogo sam i radila. Pričali su da ne znam da pevam na tim svadbama, da sam skupa, da lažem, da sam ovo i ono, niko i ništa, a ja sam se opet snašla i ti ne žive ništa bolje od mene”.

Jel guraju pare u dekolte, pipaju gde ne treba?

“Romi vole da kite i da se to vidi. Trpaju ti oni pare u majicu, u nedra, mada ja nikad nisam nosila dekolte, pa da mi neko stavlja pare u grudi. Samo sam ponekad dozvoljavala da mi zalepe novac na čelo, ali onda sam dobila alergiju, pa sam prestala i to”.

Što ne snimiš nešto novo, malo si stagnirala?

“Osim Saše Popovića, koji me stalno podseti da treba nešto da snimim i hvala mu na tome, ostale kolege misle da ja više ne postojim, da sam propala, bankrotirala, da nemam ništa, da me nema nigde, da me niko ne zove. Ja sad imam svoj novi biznis i osećam se kao da nikad nisam bitisala na toj estradi, ali naravno, neću je napustiti jer je muzika moj život”.



Znači, ostaješ na estradnoj sceni?

“Na žalost mojih kolega, još sam tu i prava sam gospođa. Sve to maltretiranje koje je deo estradne scene jeste užasno, a ja imam dovoljno mozga, pa sam se preorijentisala i sačuvala od mnogih stvari”.

Ko priča da si nestala i bankrotirala?

“Retko ko me nije komentarisao, a ja se ni sa kim ne takmičim. Samo sam radila svoj posao kako treba, bez sponzora, bez muževa, bez ičije podrške, bez guranja i šlihtanja. Ispod senke i ispod žita loši ljudi deluju. U pitanju je nekoliko perfidnih, opasnih i veoma loših ljudi”.



Jesu li koleginice u pitanju?

“Gospođa Đurišić ćuti, okej, super, i ne tražim da progovori, ali ja sam se po pitanju nje javno oglasila. I po pitanju Vesne Zmijanac i ostalih ljudi. One su dame, a ja sam zlo. Ma, pu*ite svi! Ja sam zlo, a nek one budu dame. Nisam dugovala nikome, delimo isti hleb i znam koliko je to teško, ali znam sve one bolne stvari koje su one meni uradile, a mislile su da ja to nikad neću saznati. Istina uvek ispliva”.



Sad se prave da ne postojiš?

“Volela bih da za njih stvarno više ne postojim. Sad nemamo dodirnih tačaka i nadam se da su me konačno ostavile na miru. Imaš energetskih vampira, veštica, dobrih glumaca i onih koji gaze preko leševa. Ja sam jedan period bila opasno gažena zbog ljubomore. Pod ovim nebom ima mesta za sve, bez obzira na to što svi živi pevaju. Niko ništa na nebo neće poneti, ali mogu da potpišem da sam zasigurno na korak do raja, a to želim i dušmanima i prijateljima”.