Nista lepse od vesti da je klub rasprodat! @myfacesarajevo Zao mi je sto ne mogu da ponovim jos jedan nastup pre marta, ali tada obecavam joj vecu zurku ako je to moguce! Hvala divnoj publici u Sarajevu! Neverovatna energija, fenomenalan docek! U martu se druzimo ponovo! ???? #evo

A post shared by Seka Aleksić | Singer (@seka_aleksic) on Oct 13, 2017 at 8:15pm PDT