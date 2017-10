INTERVJU Nada Topčagić otkriva ŠOKANTNE TAJNE Jelene Karleuše, Zorice Marković, Goce Tržan, priča o poslednjim danima Jelene Marjanović…

Nada Topčagić je nakon gostovanja u emisiji Grand specijal rekla Saši Popoviću da se povlači iz estradnog posla, a ni nakon pet meseci nije promenila mišljenje.

“Ja ne postojim već sto godina, više me ništa ne interesuje jer nema više hitova, a onda nema ni zarade. Užasno je vreme došlo”, kaže Nada.

Znači da si zbog para odustala?

“Ljudi me zovu, kažu da dođem i otpevam nekoliko pesama, a niko ne zna da je to moj posao, da moja porodica od toga živi. Zovu me kao na ručak! Pa šta ja imam od ručka?! Ljudi našu profesiju shvataju neozbiljno, a rudarski posao je lakši od pevačkog jer je mnogo teško raditi sa ljudima. Mi smo ceo život na vetrometini. Ljudi su ranije dobijali brašno, šećer, prasiće od sindikata, a mi ništa. Misle da smo puni para, a oni žive bolje od nas”.

Ivan Marinković tvrdi da svi pevači imaju para, pa zato ne plaća ni alimentaciju.

“Ma, on nema pojma. Pevači se razbacuju ciframa, a nema pas za šta da ih ujede. Svaki dan je sve skuplje, ne znam kako ljudi izlaze na kraj. Kad narod nema para, nemamo ih ni mi. Goca Tržan se bori kao lavica, a on nesposobnjaković sedi tamo i nešto priča. Samo njena duša zna koliko joj je teško”.

Ni Jelena Karleuša se ne žali?

“Pa neka zarađuje. Nju idu da vide, ona nije samo pevač, ona je pojava. Ona je vrh. Ja sam među prvima počela da se izdvajam, da nosim sjajne perike, da se provokativno oblačim. Ja sam bila Karleuša u moje vreme, volela sam da budem drugačija, smela i luda. Znala sam da pevam i onda sam mogla da se oblačim kako god želim. Bila sam atrakcija, pogotovo na vašarima”.

Pevače je sramota da pevaju na vašaru.

“Ja sam u jeku najveće popularnosti pevala na vašarima. Tada smo na jednom vašaru pevali i Šaban i Zorica Marković, ma svi živi, a sada ih je sramota. Moraš da oznojiš dupe da bi na vašaru napravio atmosferu, tamo dolaze ljudi koji znaju sve pesme i treba imati snagu i energiju da bi te prihvatili. Ja i dan-danas obožavam da pevam na vašarima. Naša generacija odrasla je na vašaru, to je Srbija. A svi su krenuli karijeru na vašaru, pa čak i Jelena Karleuša”.

Eh?

“Jelenu je majka Divna dovela na vašar u Rakovici. Divna je prišla i pitala mene i mog supruga da li njena ćerka može da otpeva neku pesmu i mi smo joj dopustili. Čim je otpevala Sojku pticu, ja sam rekla: Zvezda je rođena! Čak se sećam, imala je crvene lakovane čizme iznad kolena, plavu kosu ispod dupeta! Ma pojava! Eto, i ona je počela na vašaru, ali da je nastavila tim putem, ne bi bila ovo što jeste. Ona ide sama protiv svih i svaka joj čast.

Zoran Marjanović je uhapšen, da li misliš da je pravda zadovoljena?

“Jezivo je šta pričaju za Jelenu. Jadna ona i jadno to dete što je ostalo bez majke, a sada i bez oca. Ja ne znam tu familiju kakva je predstavljena u medijima. Niko ne može da zna kakvi su odnosi unutar porodice. Možda je Jelenu bilo sramota da iznosi u javnost šta preživljava, nije htela nikome da se jada, ja joj se divim na hrabrosti i snazi koju je imala kada je ćutala o svemu što joj se dešavalo. Bila je veoma jaka. Volela je svekrvu, stalno je govorila da joj pomaže kada ima neki zdravstveni problem, čak i kada sam se ja žalila na ukočenost ili glavobolju, ona mi je govorila da idem kod Zorice. Ništa meni tu nije jasno, iskrena da budem”.

Rada Matić kaže da si je upozorila da je u opasnosti i da se kloni Marjanovića?

“Istina je da sam joj poslala poruku, ali nisam rekla da beži od Marjanovića. Rekla sam devojci da digne ruke od svega, da se mane svega toga i da prestane da se bavi tim slučajem”.

Šuškalo se da ćeš uskoro ući u rijaliti?

“Nikad ne bih ušla, sem da sam zaštićena kao Lepa Lukić. Bilo bi dobro da mogu da sedim i kuliram kao ona. Mene bi tamo živu raščupali, ja bih izašla odande kao očerupana kokoška. Ne znam i ne mogu da ćutim, ja sam veoma emotivna. Plakala bih svaki dan, pod sto bih pala da mi neko kaže smrdo jedna, a oni jedni drugima stalno govore da smrde. Mene bi hitna pomoć iznela na nosilima iz Parova”.

Mnoge kolege su osudile Lepu.

“Ja je ne napadam, razumem je i podržavam, neću da budem kao drugi. Sigurno joj nije lako tamo, svaka joj čast kako se bori. Plašim se samo da joj se ne odrazi na zdravlje kada izađe odande, to su ipak stresovi. Nemoguće je da joj rijaliti ne ostavi posledice”.

Zorica Marković je sa tri bajpasa ušla u Zadrugu.

“Meni nije dobro kad gledam, a kamoli njima tamo. Da sam na Zoričinom mestu, nikad ne bih ušla u rijaliti sa takvim zdravstvenim problemom. Jel treba da umre zbog para? Tamo te ljudi maltretiraju i psihički, a sve više i fizički. Ja ne mogu da izdržim sama sa sobom, a ne sa toliko ljudi”.