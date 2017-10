HOT MAMA! Bojana Rajić došla na promociju knjige i sve ZALUDELA dekolteom!

Bojana Rajić, udato Đurđević, pojavila se posle nekog vremena u javnosti na promociji knjige Ivane Milinčić i sve je zaludela svojim dekolteom.

Inale, književnica Ivana Milinčić svoj prvi roman “Privezak za srce” objavila je pod psedunimom Žozefina, a godinu dana kasnije skupila je hrabrosti i drugu knjigu „Previše za sreću“ napisala pod svojim imenom. Promocija ovog uzbudljivog ljubavnog trilera održana je u „Vili Jelena“, a poznata voditeljka i književnica Vesna Dedić čija je izdavačka kuća objavila oba romana, ispričala je kako je dugo nagovarala Ivanu da istupi pod svojim imenom, ali i kako je na kraju razumela da joj nedostaje hrabrosti da se suoči sa javnošću, kritikama i svojom publikom.

“Koliko me je iznenadila toliko me je i oduševila Ivanina odluka da objavi roman pod psudonimom jer živimo u vremenu kada svako želi da bude popularan, a ona to nije htela i imala je ogroman osećaj odgovornosti, iako je njena knjiga ubrzo postala jedan od bestselera u knjižarama,” rekla je Vesna.

Mlada autorka istakla kako joj je jedina želja da njena dela kao i njena promocija ne budu okarakterisani kao dosadni, pa je pored reči o romanu koji prati život junakinje Bebe nakon što je upala u vrtlog strasti pokušavajući da se izbori sa navikom da svoj život vodi u skladu sa tuđim očekivanjima, dobru zabavu prepustila bendu Sonje Kocić pa su se književnice i njihovi gosti provdili do duboko u noć.