HIT IZJAVA! Karleuša: Biću baba u trikou!

Jelena Karleuša obećava da će se skroz gola pojaviti u javnosti i da će to biti završni potez u njenoj karijeri. Pop pevačica koja obožava da se fotografiše, spremna je da ode korak dalje:

“Jednog dana ću doći skroz gola i bez šminke i reći: Evo novinari slikajte me, ubijte me. I to će biti završni potez u mojoj karijeri”, priča JK.

Pop diva nije precizirala za koliko će godina u javnost izaći gola, ali ističe da se ni sa 50 neće zakopčavati do grla:

“Godine ne treba da budu prepreka za oblačenje. Kada ostarim, neće mi biti problem da se oblačim provokativno, ja ću biti baba u trikou!”