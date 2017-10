DRAMA! Đekson hoće da napusti Zadrugu zbog Anđele!

U rijalitiju “Zadruga” strasti se ne smiruju, skandal koji je započela Anđela Veštica nikako da prestane.

Iako je Veštica lako pregrmela izbacivanje, haos je počeo kada su po izbacivanju ukućani krenuli da komentarišu jedni druge.

Tu su ponovo zakrvili bivši, a Anđela je potom u suzama gotovo sat vremena plakala, vrištala, dramila, preteći da će da napusti “Zadrugu”.

Ona je potom odbijala da razgovara sa Đeksonom, dok su je tešili Luna Đogani, Sloba Radanović i Lepi Mića, na svoj grubi način. Međutim, Đerić joj je prišao, a ona mu je sasula u lice:

“Neću jesti, neću piti vodu, iz ove sobe neću mrdnuti dok me narod ne izbaci. E, do toga si ti doveo”, besno je u suzama govorila Mitkovski.

“Hoćeš ja da izađem”, odgovorio joj je pitanjem Đekson, a Anđela mu je odbrusila:

“Idi!”

Nemanja je potom otišao u garderobu, počeo da pakuje stvari sa namerom da nekako izađe iz rijalitija.

“Ne možeš da izađeš! Ne može! Boli me k…. za nju, alo! Saberi se. Ne ideš ti nigde, ona to namerno hoće! Seti se samo da je to isto radila pred Smiljom. Nećeš to dopustiti! Ona je posle rekla za Smilju da je to uradila samo da bi profesorka izašla. Ne treba da ti je bude žao, ovo je njena taktika. Kuliraj je, ni vazduh nije za tebe”, rekla mu je Mina ne hajući za svoju bivšu drugaricu kojoj je preotela momka.

“Tebra, što ne bih išao! Ja sam sabran apsolutno! Neću da ispadnem c*va pred narodom. Neću da budem uzrok ničijeg srčanog napada. To nije njena fora, oči hoće da joj ispadnu, kao pekinezeru. Ona me stalno forsira jer me je dovela ovde, a ja neću nikome da dajem za pravo da je mene neko napravio. Ja sam sam napravljen! Nemam pet miliona dinara, ali ću pričati sa produkcijom da me nekako puste. Videćeš, imam neke stvari koje štekam za kraj i lagano mogu da odem”, ubeđivao ih je Đekson mirno, umorno i razočarano.