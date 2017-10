Dragi moji druzimo se veceras u Novom Sadu u Verigama, moj dragi kolega Aca Lukas se razboleo i ja mu izlazim u susret da pevam veceras samo za moje sugradjane❤️❤️❤️

