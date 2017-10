Anastasija otkrila šta je GODINAMA zamerala majci!

Anastasija Ražnatović dala je intervju za Pink u kom je po prvi put pričala o tome šta je zamerala majci tokom svog odrastanja.

Prema sopstvenom priznanju, godinama nije shvatala zbog čega se njena majka ne brani od kleveta, ali sada to nije slučaj.

“Svakako da mi je sve to, kad sam bila mlađa, jako smetalo i nisam u potpunosti razumela. Posebno to što mama nikada ne odgovara na prozivke u novinama. Stalno sam je pitala: Zašto se ne braniš?. Godinama, kako sam odrastala i sazrevala, shvatila sam da baš u tome leži njena veličina i da ona sve to podnosi damski, gospodski i tačno radi ono što treba”, podelila je svoje viđenje stvari za “Ekskluzivno” Cecina naslednica.