Ekskluzivno! Ceca za novi broj SVETA: Podnela sam krivičnu prijavu protiv žene koja je objavila da mučim psa!

Prelepi šar-pej Vito izazvao je pravu buru na Fejsbuku kada se pojavila priča da Svetlana Ražnatović u nehumanm uslovima drži ovog psa, čiju je sliku pre pet godina objavila na Tviteru.

Reakcije su bile brojne i burne, a dok se akcija spasavanja zahuktavala, priča o Vitu je preko prijatelja stigla i do Cece, koja nema Fejsbuk stranicu. Folk diva je doslovno ostala šokirana.

“Nisam mogla da verujem šta čujem. Pas je bio u šetnji i privezan je na parkingu da ne istrči na ulicu pre nego što ga uvedemo u kuću. On živi sa nama već pet godina. Mažen je i pažen, spava na krevetu i član je porodice. Mi imamo ukupno deset pasa, dva jazavičara Veljko je doveo u kuću sa ulice, pa se brinemo o njima, a kako da ne volimo i ne čuvamo našeg Vita. Znate, to što se pojavilo na Fejsbuku toliko je maliciozno i ružno da sam istog dana otišla i prijavila tu devojku odseku za visokotehnoliški kriminal. Ne možete svakakve laži i gadosti da postavljate na Fejsbuk i da za to ne odgovarate“, objašnjava Ceca za SVET, i dodaje i da osoba koja je slikala Vita i napisala te laži nije iz komšiluka jer bi u tom slučaju bilo još fotografija kojima bi mogla da dokaže to što tvrdi.

“Ovo je očito slikao neko u prolazu i izmislio priču. Vito ne čuva parking, on živi sa nama, ali na parkingu imamo četiri psa koji su u svojim boksovima i imaju svoje kućice. Ni oni ne čuvaju parking nego su Veljkovi ljubimci. Pa prvi Veljko ne bi dozvolio da bilo kom psu nešto fali jer ih obožava. Vidite i sami da se samo slika sa kučićima. U Banjaluci je trenutno sa šest pasa koje je poveo sa sobom iz Beograda. Pošto tamo živi pored šume, šeta ih, igra se sa njima, dresira ih…“, objašnjava Ceca, koju su fanovi već zasuli ponudama da usvoje Vita ako ona više ne može da ga čuva.

