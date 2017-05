Dugo je i trajalo: Pukla veridba Anamarije i Tihomira!

Anamarija Džambasov i Tihomir Filipović verili su se u vili Parova pre samo nekoliko dana, a sada je njihova ljubav pukla!

Anamarija objasnila šta se desilo sinoć na žurki.

“Želim da zahvalim svima koji su mi govorili da on nije iskren i da je glumac. Juče se pokazalo da je to istina. Očito još uvek želi da bude sa drugim curama i nije spreman za ozbiljnu vezu. Za mene je to što se juče desilo među nama, ono što sam htela. Prema njemu sam gajila iskrene osećaje. I dalje sam zaljubljena u njega. On je juče tokom žurke ponovo krenuo ka Mireli. Pokazao je da želi da bude s njom. Ne znam da li zbog alkohola ili zato što je to stvarno hteo. Posvađali smo se i želim da zahvalim Dalili i Dejanu što su stali na moju stranu. On je meni opsovao mamu, gurao me i vređao. Neću ga vređati niti ću reci ijednu ružnu reč o njemu iako je to zaslužio”, bila je jasna Anamarija.