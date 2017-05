DRAMA! Aleksandra želi da otkaže svadbu, evo zašto!

Aleksandra Subotić poverila se ostalim ukućanima da uopšte nije sigurna da li će u nedelju doći do venčanja sa Davidom.

“Desilo se to da sam imala osećaj da ja Davida teram na nešto. Ponovo imam taj osećaj. On ujutru hoće svadbu, popodne već ne zna. Desilo se i to da sam se čula sa mamom i ona mi je rekla da neće doći na svadbu. I to me baš povredilo”, rekla je Aleksandra.

Davidova porodica i dalje u medijima daje izjave da nisu sigurni koliko su Aleksandra i David jedno za drugo i koliko je pametno da postanu roditelji.

Svadba je zakazana za nedelju, 7. maj, ali očigledno će se do tada još svašta izdešavati.