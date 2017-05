Dragana Mirković u suzama posle Tonijeve operacije poručila OVO!

Suprug Dragane Mirković, Toni, operisan je juče zbog oboljenja krvnih sudova, a folk zvezda danas se oglasila saopštenjem koje vam prenosimo u celosti.

“Dragi naši, presrećna sam što sa vama možemo da podelimo lepe vesti da je Tonijeva operacija protekla u najboljem redu.Ogromnu zahvalnost dugujemo timu vrhunskih stručnjaka koji je brinuo o Toniju od prvog dana. Zahvaljujući njihovom znanju i brizi on se oseća odlično, a oporavak ide i bolje nego što se očekivalo, tako da će uskoro doći kući gde ga čeka period mirovanja do potpunog ozdravljenja. Takođe, želimo da se zahvalimo članovima porodice i prijateljima koji su nam dali podršku i ljubav i učinili nam tako lakšim period koji je već polako iza nas. Iskoristila bih ovu priliku i da se zahvalim svima vama koji me volite i koji ste mi sve vreme slali nebrojene poruke sa lepim željama i podrškom

Ako je čovek bogat onoliko koliko ima ljudi koji mu žele dobro, onda ste još jednom učinili da se osećam kao najbogatija žena na svetu. Pozitivna energija koju ste mi slali dala nam je svima dodatnu snagu i na tome sam vam neizmerno zahvalna i odužiću se u godinama koje su pred nama onako kako najbolje umem – pesmom. Vidimo se već 12. maja u hali “Mejdan” u Tuzli, a uskoro se družimo i na drugim koncertima. Voli vas samo vaša Dragana Mirković”.