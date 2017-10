Dragana Mirković prvi put otkrila: Glupo je da lažem, imam OVU MANU!

Dragana Mirković je gostujući u emisiji “Ja to tako’ otkrila da nije domaćica i da ceo svoj život ima podršku i pomoć svoje rođake Biljane na koju se oslanja u svim prilikama.

“Ja jesam porodični čovek, volim tu toplinu doma i ne znam da živim sama i ne volim to. Ipak, slagala bih ako bih rekla da sam domaćica, da sve to postižem, ali to zaista nije istina i nema potrebe pričati da jesam kada nisam”, rekla je Dragana i dodala:

“Ja sam u Beogradu još živela sa svojom rođakom Biljanom i kada sam se selila za Beč nju sam povela, čak tad ni kofer nisam ponela. Bilo mi je bitno da je Biljana pored mene. Ona živi sa nama i stvarno mi je velika podrška i pomoć. Kada sam negde morala da idem, ona je bila sa decom i u kući i ja sam joj mnogo zahvalna zbog toga.”