DOSTA JOJ JE! Gogu Sekulić RAZBESNELO ovo pitanje!

Goga Sekulić je u dugoj i stabilnoj vezi, ali još uvek se nije ostvarila kao majka.

Pitanja o potomstvu je izuzetno nerviraju, a sad je objasnila i zbog čega.

“Svi ljudi me pitaju, čak su neki postali privatno toliko navalentni i nekulturni. Želim da postanem majka, ali kad Bog to bude rekao jer ja zaista ne mogu da znam kada će se to desiti. Mi želimo, priželjkujemo i naravno kada se to bude desilo, mi ćemo tu lepu vest podeliti sa svima. Ne želim da budem opterećena, jer ta pitanja mene dodatno opterećuju”, rekla je Sekulićeva.