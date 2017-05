Dara VREĐA Zoricu: Nikad u životu nisam srela nekog tako ljubomornog i sujetnog!

Dara Bubamara prošle nedelje žestoko se pokačila sa Zoricom Brunclik i njenim suprugom Kemišem.

Sukob se nastavio i izvan emisije, što je Dara potvrdila danas na Pinku u emisiji “Premijera“.

“Recimo, Zorica Brunclik me razočarala iskreno, zato što sam je volela kao pevačicu i mislim da je dosta uspela u životu i karijeri. Ja sam u fazonu “ne diram te, ne diraj me”. Sve je to šoubiznis, ali da je neko tako sujetan i ljubomoran, to nisam videla nikad u životu”, bila je iskrena Dara.