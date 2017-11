Da smo napolju, PLJUNULA BIH TE U LICE! Teodora PRETI Anđelu!

Iz dana u dan raste sve jača netrpeljivost između Anđela Rankovića i Teodore Džehverović koja je rezultirala konačinim raskidom. Naime, sinoć su njih dvoje definitivno raskinuli, ali ona ne prestaje da mu prebacuje za svaki njegov kontakt sa bilo kojom devojkom u ovoj kući.

Kako su bili zajedno u Rajskom vrtu, on je pokušavao na neki način da joj se ponovo približi i ukaže joj da greši za sve što se tiče njega. Ona nije marila za to što Anđelo priča i dalje je nastavljala sa njenom ljubomorom, jer se on juče grlio sa Anom Korać, novom učesnicom ovog rijalitija.

‘Idi muvaj se sa njom. Nikada više ja sa tobom! Sve najgore bih ti uradila, pljunula bih te u lice da smo napolju,’ unosila mu se u facu Teodora.

Anđelo nije mogao da veruje šta čuje i počeo je da joj prebacuje to što je svaki put razlog njihovog raskida njeno ljubomorisanje zbog toga što on razmeni poneku reč sa ostalim devojkama koje ona smatra suparnicama.

‘Ti si degenerik posesivni! Plakaćeš ti zbog mene svaki dan,‘ rekao je iznervirano Anđelo.

Pogledajte snimak svadje: