Ceca otkriva sve o bolesti zbog koje se ugojila preko 10 kilograma!

Ceca Ražnatović se pre dve godine znatno ugojila, i tada nikome nije bilo jasno o čemu se radi.

Ona je tek sada, kad je rešila taj zdravstveni problem, odlučila da progovori na tu temu.

‘Imam neki ženski hormonski disbalans, ništa nije strašno. To je ta ženska faza od godinu dana. Sve se izdešavalo prošle godine, tačnije u toku 2015. i 2016. godine. Telo mi je signaliziralo da sa mnom nešto nije u redu. Kada sam primetila simptome, odmah sam se obratila lekaru. Sve sam regulisala i nisam više oticala. To oticanje mi je bio najveći problem”, kaže Ceca i dodaje: “Savetujem svima da čim primete nešto sa svojim zdravljem ili neku promenu na telu, da odu kod doktora. Kao svaki civilizovan čovek konstatuješ se sa stručnim licem i središ svoje zdravstveno stanje. To je sve. Zaista ne bih više pričala na tu temu, ipak je to moja intima i ne želim da baš sve izlazi u javnost”, poručila je Ceca.