Ceca i Karleuša opet u klinču! Ceca: Ta osoba izbegava suđenje! JK: Boli me ku*ac da pričam o Ceci!

Svetlana Ražnatović podnela je tužbu protiv Jelene Karleuše zbog klevete i nanetog duševnog bola, kao i povrede časti i ugleda. JK je pre nekoliko meseci za jedne dnevne novine iznela niz optužbi na Cecin račun koje se tiču njihovog komplikovanog odnosa u prošlosti.

Svetlana Ražnatović pojavila se juče na sudu, a Karleuša nije.

Ceca je tom prilikom za Blic izjavila: “Očigledno je u pitanju izbegavanje. U svakom slučaju, nisam ja ta koja treba da polemiše o tome. Naravno, pojavljujem se kako treba i pojaviću se svakog puta, meni je najbitnije da se pravda dokaže i to mi je jedina satisfakcija”, poručila je Ceca Ražnatović i dodala: “Jedini način je da se pravda potraži na sudu. Ako ste civilizovani i ako želite da dokažete suprotno od onoga što ljudi sebi dozvole na najprimitivniji način, to je samo sud”.

Ceca je obrazložila i šta misli o Karleuši: “Tu osobu i ne poznajem da bih mogla da je okarakterišem na bilo koji način. Mogu da je okarakterišem kroz ono što pročitam, kao i kroz ono što sam doživela. Ali to nikada ne bih uradila preko medija, to nije moj manir. Ono što u meni budi nezadovoljstvo i bunt protiv nepravde rešavam na sudu. I ne koristim terminologiju koja je primitivna, prosta, koja vređa, ne diram ničije porodice. Definitivno ne diram nikog, a šta god da mislim, to isključivo držim za sebe.”

Jelena je juče došla na snimanje Zvezda Granda i na pitanje novinara zbog čega nije došla na suđenje tvrdila da je ročište zakazano za decembar: “Moje suđenje sa Svetlanom je zakazano za decembar. Ona se jutros pojavila da bi se slikala i da bi sebi dala na marketingu, ali više ga neće dobiti. Dosta je živela na mojoj grbači i na mojoj slavi, kači se na sve što je vezano za moje ime, neću joj više dati. Ja sam pozvana dvanaestog decembra i boli me k***c više da pričam o Svetlani Ražnatović, okej?!”

Čekamo 12. decembar kada je JK najavila da će se pojaviti na sudu. Biće to pravi medijski spektakl.