Brena PROGOVORILA O BOLESTI! Kako se GODINAMA borim sa TROMBOZOM!

Lepa Brena dala je intervju za RTL-ovu emisiju “In Magazin” i prvi put je govorila o svom zdravstvenom stanju, odnosno o trombozi sa kojom se godinama uspešno bori.

“Kada sam dva puta pala, imala dve operacije za šest meseci rekla sam sebi da ću mnogo, mnogo više da vodim računa o sebi zato što sam hiperaktivna. Meni i danas mozak mnogo brže radi nego što moji pokreti to mogu da prate, a to je u mojim godinama teško. Bolujem od tromboze. Za sada je to pod apsolutnom lekarskom kontrolom, pijem lekove. Ali ja sam žena optimista, volim da radim, kreiram, stvaram, pomažem, da živim svoj život.

Tromboza zahteva promenu načina života, način ishrane koji sam ja totalno promenila. Zatim zahteva umerenu fizičku aktivnost. Ne smete biti premoreni, ne smete biti u pretoplim, pregrejanim prostorijama. Morate piti puno vode i nije loše da se pije i alkohol. (smeh)”

Pogledajte ceo intervju: