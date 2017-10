Anabela ponovo brani ćerku: Moju Lunu uništavaju, hoće li je optužiti i za silovanje muškaraca?!

Kako je u javnosti isplivala dugo čuvana tajna o uzroku sukoba između rođaka Lune Đogani i Edite Aradinović, odnosno da je blogerka navodno preotela dečka predvodnici “Ministarki”, svima je postalo jasno zbog čega je pevačica prozvala svoju sestru zbog toga što je “rasturačica brakova”.

“Edita je imala dečka sa kojim je bila dugo. Oni su raskinuli. Ja nisam znala tog dečka. Edita je inače moja sestra. Ja sam se sa tim dečkom nešto muvala posle, ja nisam ni znala da je to Editin dečko. Posle sam to tek saznala. Eto to je cela istina”, pokušala je da se opravda Luna u “Zadruzi”, a onda je u njenu odbranu stala i majka koja je poručila da je cela ta priča uopšte ne dotiče.

“Ne pogađa me nešto što je neistina. Pogađa me ljudska zloba i potreba nekih ljudi da omalovaže moju ćerku i da je unište. Sada je Luna dežurni krivac. Svima je ona ‘skinula’ muža, dečka, itd. Sa svima je Luna bila i sve ih je jadne Luna silovala. Izem vam te muškarce koje vam je Luna ‘skinula'”, iznela je svoje mišljenje Anabela Atijas za Blic.

“Može Edita da ima mišljenje kakvo god hoće. Ja to dete volim. Znam je još otkad se rodilo. Njenu majku i sestru obožavam, Luna je veoma bliska sa Indi, ali sa njom jednostavno nismo uspeli da napravimo dobru komunikaciju. Neki ljudi se ne poklope energetski i to je to”, zaključila je Anabela.