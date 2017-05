Aleksandra progovorila nakon svadbe: Prve bračne noći bili smo jako nevaljali!

Aleksandra Subotić otkrila je u razgovoru sa produkcijom sve oko svadbe koju je u nedelju popodne pratilo preko dva miliona ljudi.

“Svadba je prošla prelepo, osećam se predivno kao gospođa Subotić – Dragojević i ne znam da li je kamera zabeležila kada sam plakala pored bazena od sreće. Nikada nisam verovala da će me neko toliko voleti, čak nisam mislila da ću se ikada udati. niti sam sebe zamišljala u braku. Ja sam oduševljena kako je venčanje izgledalo, Jako tradicionalno, a u isto vreme i moderno., prefinjeno. Golubovi su bili divni, skidanje podvezice, bacanje bidermajera i mislim da je otišao u prave ruke. Torta, kao da je produkcija znala da je to moja omiljena… Ma sve je bilo savršeno. malo me je kiša uplašila, ali je i ona stala u pravom trenutku. Falili su mi neki dragi prijatelji, ali su ih sve zamenili David i moja baka. Što se tiče prve bračne noći, mogu da kažem da smo bili jako umorni i iskreno, prvo smo zaspali. Onda me je David probudio poljupcima u toku noći i ljubio i dodirivao po celom telu. Prvo smo se mazili, a onda… Ko je gledao, zna šta je bilo … bili smo nevaljali”, priznala je Aleksandra.

