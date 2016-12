Čak i ako povremeno gledate “Keeping Up with the Kardashians”, sigurno ste primetili barem dve stvari koje su pravilo u njihovim životima.

1) Razgovor mobilnim obavezno mora da bude preko zvučnika

2) Ako želite da ručate, to mora da bude salata u providnoj plasičnoj posudi

Ostatak teksta pročitajte ovde: Znate li šta jedu i koliko troše na hranu sestre Kardašijan?