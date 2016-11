Zahvaljujući ovom čuvenom srpskom biznismenu Melanija Tramp je napravila svetsku manekensku karijeru

Srpski biznismen koji je 60 godina živeo u Americi i bivši predsednik Crvene zvezde Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Dan Tana, otvoreno i bez dlake na jeziku sumira utiske nakon pobede republikanskog kandidata Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD.

Ujedno otkriva i kako ga je Melanija, sadašnja prva dama SAD, svojevremeno molila da joj pomogne da napravi svetsku manekensku karijeru.

“Pre 12 godina mi je tražila da joj pomognem u karijeri manekenke. Poslao sam je u Njujork, tamo se udala za Trampa i rodila mu dete“, otkriva Tana i dodaje:

“Trampa nikada nisam upoznao, ali njegovu ženu jesam, i to pre 12 godina u Ljubljani. Čak smo nekoliko puta i večerali zajedno. Tada još nije bila njegova supruga, a naš susret se odigrao pre nego što je otišla u Njujork. U tom trenutku sam bio u vezi sa njenom najboljom prijateljicom”.

On kaže da je Melanija veoma ambiciozna žena.

“Tada se bavila manekenstvom u Sloveniji, ali je imala ambiciju da se dokopa Holivuda. Znala je za moje kontakte sa ljudima iz Holivuda, ali sam joj objasnio da se manekenska karijera gradi u Milanu, Londonu i Njujorku. Poslušala me je, otišla je u Njujork i tamo se posle tri godine udala za sadašnjeg predsednika SAD i rodila mu sinčića. Eto, to vam je Amerika, to je taj američki san koji svako može da ostvari“, objašnjava Tana i nastavlja:

“Inače, Melanija je veoma prijatna osoba i zgodna žena. Nije se on s njom venčao radi mozga, već zbog njene lepote. Ako me pitate da li sam bio zaljubljen u nju, iskreno – nisam. Meni se više dopala njena najbolja prijateljica“, uz prepoznatljiv šarmerski osmeh će Dan Tana.

On kaže da veruje da će Melanija dosta uticati na to da Tramp lično poseti Balkan, ali i navodi da je glasao za Hilari Klinton.

“Tramp nije politički čovek, on je biznismen, čovek za šalu i kao takvog ga poštujem. Ali politika je politika. Daj bože da je za nas Srbe on dobar izbor. Ovde se okrenuo narod protiv političara. To je isto kao kada bi kod nas pobedio Bogoljub Karić. Tramp je pobedio zbog toga što je rekao: „Dosta je da političari vladaju zemljom”. Ipak, ono što im je i on obećao neće moći da ispuni”, kaže Dan Tana, prenosi Alo.