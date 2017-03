U svojoj knjizi memoara, bivša supruga pokojnog muzičara Prinsa, Majte Garsija, opisala je kako je izgledao njihov četvorogodišnji brak i objasnila kako ih je porodična tragedija potpuno udaljila i razorila im brak.

U svojim memoarima “The Most Beautiful: My Life with Prince” Majte je opisala i njihovu strastvenu ljubav, uzbuđenje zbog dolaska na svet njihovog deteta, ali i ogromnu duševnu bol zbog toga što se život njihovog sina vrlo brzo završio, što nije nikada prestalo da ih proganja.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Prinsova bivša supruga opisala užas koji su preživljavali zbog bolesti njihovog sina