Kim Kardašijan je konačno progovorila o nedavnim traumatičnim događajima u videu za novu sezonu Keeping Up With The Kardashians.

Iako se šuškalo da će najpopularniji svetski rijaliti šou prestati da se emituje, nakon što je emisija stopirana posle oružane pljačke koju je Kim Kardašijan doživela u Parizu, stigao je tizer za novu sezonu.

