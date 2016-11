Polusestra nove ljubavi princa Harija: Megan se uvek probijala preko kreveta

Porodica Megan Markl, čija je veza sa britanskim princem Harijem postala vest broj jedan u svetu džet-seta, tvrdi da glumica ni najmanje nije toliko dobra i simpatična kao što se predstavlja, i da nije zaslužila toliku pažnju kraljevske porodice.

Taman kad smo pomislili da će ova bajka – u kojoj devojka skromnog porekla osvoji princa do te mere da je on upozna i sa svojim ocem, pa čak i da se šuška o veridbi – imati hepiend, pojavili su se zli jezici koji bi sve to da unište.

