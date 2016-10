Majkl Daglas zabrinut za prijatelja: Val Kilmer krije da boluje od raka

Popularni američki glumac Majkl Daglas (72) tvrdi da se njegov dugododišnji prijatelj i kolega glumac Val Kilmer (56) bori sa opakom bolešću i po njegovim rečima “stvari ne izgledaju baš najbolje”.

Poslednjih godina Kilmer, koga je proslavila rola Ajsmena (Ledenog) u filmskom hitu “Top Gun”, dosta vremena provodi u bolnici zbog problema sa grlom, ali poriče da boluje od kancera. I ovu poslednju izjavu svog prijatelja nije želeo da komentariše.

Tokom gostovanja u Theatre Royal Drury Lane proteklog vikenda, Majkla su pitali o saradnji sa Valom Kilmerom na filmu iz 1996. The Ghost and the Darkness, na šta je glumac odgovorio:

