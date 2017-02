Sve su glasnija šuškanja da je samo pitanje dana kada će princ Hari zaprositi svoju devojku, glumicu Megan Markl.

Ipak, pre nego što do toga dođe, po kraljevskoj tradiciji, on mora da traži dozvolu za to, od svoje bake, kraljice Elizabete Druge.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Kako baka kaže: Princ Hari ne može da zaprosi Megan Markl bez kraljičinog blagoslova