Nedavno je do nas stigla vest kako je Zejn zaprosio Điđi, a ona ga odbila. Bilo to istina ili ne, bivši One Direction pevač i jedna od najpoznatijih manekenki današnjice očigledno su izgladili sve, jer izgledaju srećnije nego ikada. Zapravo, ide im toliko dobro da je Zejn ovaj Božić odlučio da provede sa svojom devojkom i njenom porodicom.

