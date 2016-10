Razlog zbog kojeg je Dženifer Lopez ostavila Kaspera Smarta za mnoge će biti potpuno neverovatan: 18 godina mlađi koreograf varao je jednu od najlepših i najseksipilnijih žena na svetu, iako mu je pevačica već jednom oprostila preljubu.

– “Šutnula” ga je jer ga je ponovo uhvatila u prevari. To se desilo i pre dve godine, a on je obećao da se to više neće dogoditi. Međutim, kada je to učinio ponovo, ona se jednostavno okrenula i otišla – kaže neimenovani izvor za magazin “People”.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Iako mu je već opraštala preljubu, Kasper Smart je ponovo prevario Dženifer Lopez