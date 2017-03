U novoj ispovesti koju je dala u porodičnom rijalitiju “Keeping Up With the Kardashians”, Kim Kardašijan je konačno priznala da je njeno preterano objavljivanje fotografija i ostalog sadržaja na društvenim mrežama “moglo da doprinese” pljački koju je preživela u Parizu.

Ona je to ovako objasnila svojim sestrama Kortni i Kloi:

Ostatak teksta pročitajte ovde: I ona je shvatila: Kim Kardašijan priznala da je njeno javno hvalisanje omogućilo pljačku