Džeki je bila spremna da zažmuri na sve: Nesrećni kraj ljubavnog trougla Džona Kenedija

O tajnoj vezi Merilin Monro i ubijenog američkog predsednika Džona F. Kenedija i dan-danas se raspredaju različite priče, iako to nije bila jedina Kenedijeva afera. U knjizi “These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie” pisac Kristofer Andersen tvrdi da je Žaklina Džeki Kenedi, nekadašnja prva dama, znala za sve suprugove afere, a njegove ljubavnice po imenima, i da ju je to sve veoma bolelo, ali da je bila je spremna da zažmuri na sve, samo da je suprug javno ne sramoti.

A upravo ju je afera sa slavnom Merilin navodno najviše uzrnemirila, jer je u to vreme čubvena, zanosna plavuša bila prava diva, pa je postojala velika opasnost od toga da preljuba postane veliki skandal, koji bi uništio Kenedijevu reputaciju, ali i njihov brak.

